Фінал Ліги чемпіонів: відео голів ПСЖ – Інтер

ПСЖ та Інтер на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені (Німеччина) розіграли трофей Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Французький ПСЖ вперше в історії виграв Лігу чемпіонів з рахунком 5:0.

Факти ICTV показують відео голів з матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 31 травня між ПСЖ та Інтер.

Фінал Ліги чемпіонів: ПСЖ – Інтер відео голів

Першим відкрив рахунок ПСЖ. Гол було зараховано на рахунку Ашрафа Хакімі – 1:0.

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Дуе отримав пас у штрафній та у дотик віддав у центр, куди прорвався Хакімі. Ашраф опинився віч-на-віч з голкіпером та пробив повз Зоммера.

Другий гол забив Дезіре Дуе на 20 хвилині матчу 2:0 також на користь ПСЖ.

Гол вдалося забити після контратаки, в якій Дембеле зліва відіграв праворуч у штрафний на Дуе, який потужно пробив, після чого м’яч після рикошету влетів у ближній кут воріт Зоммера.

Пізніше Дезіре Дуе оформив дубль, довівши рахунок до розгромного – 3:0 на користь ПСЖ.

Парижани розвинули швидку атаку. Дембеле відіграв п’ятою на хід Вітіньї, а португалець видав проникливий пас праворуч у штрафний на Дуе. Тому залишалося точно пробити в ближній кут.

Після цього Хвіча Кварацхелія зробив рахунок 4:0 на користь ПСЖ.

Думбеле виконав закидання на хід Кварацхелії, який увірвався до штрафного та пробив у ближній кут.

Врешті ПСЖ довіві рахунок до непристойного. Автором п’ятого голу став 19-річний Сенні Маюлу.

Факти ICTV публікували онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів у матчі між ПСЖ та Інтер на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені, який відбувся 31 травня.

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