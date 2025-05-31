Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025

Ландо Норріс
Фото: Getty Images

Сезон Формули-1 2025 року стартував у березні з Гран-прі Австралії. Всього у календарі заплановано 24 етапи.

Також планується тритижнева літня перерва після етапу в Сільверстоуні, але з календаря прибрали тривалу перерву в жовтні та листопаді.

Крім того у сезоні-2025 відбудуться також шість спринтерських гонок.

Зараз дивляться

В Україні є чимало шанувальників автоперегонів, тож Факти ICTV розповідають, де можна буде наживо спостерігати за гонками Формули-1, улюбленими командами та гонщиками.

Де дивитися Формулу-1 в Україні

Формулу-1 сезону-2025 транслюватиме в Україні телеканал Setanta Sports, який є офіційним ретранслятором Ф-1.

Шанувальникам автоперегонів будуть доступні всі кваліфікації, гонки та спринти сезону-2025 наживо на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Більшість перегонів та кваліфікацій покажуть телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+.

Крім того за трансляціями Формули-1 можна спостерігати на офіційному каналі F1TV. Там доступні всі гоночні сесії, прямі трансляції з бортових камер та радіоспілкування команд, повтори тощо.

F1TV пропонує підписникам три пакети TV Pro, TV Premium таTV Access:

  • перший коштує €7,99 на місяць або €64,99 на рік. Він містить весь вищезгаданий контент та архіви попередніх етапів;
  • другий пакет коштує €89.99 на рік. Він містить теж, що й другий, але доступний у 4К та дозволяє дивитися контент на шістьох пристроях одночасно;
  • третій коштує €26,99 на рік. Це пакет мінімум і в ньому немає вищезазначених “плюшок”. Тут перегони доступні у записі та є ексклюзивні шоу, документальні фільми та архіви гонок.

На F1TV немає українського коментатора, проте це надає зможу чути пілотів та керівників команд в оригіналі.

З детальним календарем Формули-1 на сезон-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте також
Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році
Формула 1 McLaren

Пов'язані теми:

Формула-1
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь