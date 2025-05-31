Повторив досягнення Роналду: Дезіре Дуе визнаний гравцем фіналу ЛЧ-2025

Найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів-2025, у якому зустрічалися ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0 визнано 19-річного французького півзахисника Дезіре Дуе.

Про це стало відомо після завершення фіналу Ліги чемпіонів-2025.

Дезіре Дуе – найкращий гравець фіналу ЛЧ-2025

— У мене немає слів. Це просто неймовірно для мене. Просто неймовірно. У мене немає слів, вибачте, вибачте! Луїс Енріке тут вже два роки… тактично, ментально він дійсно хороший тренер, неймовірний тренер і як людина теж, працювати з ним одне задоволення. Святкування буде божевільним! – сказав Дуе в інтерв’ю телеканалу TNT.

Дезіре Дуе став автором дубля у фіналі Ліги чемпіонів. Також він асистував Ашрафу Хакімі під час першого взяття воріт Інтера.

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Крім того 19-річний француз став наймолодшим гравцем в історії, який забив і віддав гольову передачу у фіналі Ліги чемпіонів.

Désiré Doué wins theAward in Champions League final

Two goals, one assist, 19 years old. pic.twitter.com/dVEthqlCtA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

Цим досягненням він перевершив багато легенд. Досі лише двоє підлітків забивали голи у фіналі єврокубків: Патрік Клюйверт за Аякс у 1995 році та Карлос Альберто за Порту у 2004 році.

Але Дуе на цьому не зупинився. Він також повторив досягнення Криштіану Роналду, забивши дубль. Португальцю це вдалося у 2014 році, коли він двічі розписався у воротах Атлетіко Мадрид у футболці Реала у фіналі у Лісабоні.

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