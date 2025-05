Повторив досягнення Роналду: Дезіре Дуе визнаний гравцем фіналу ЛЧ-2025

Найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів-2025, у якому зустрічалися ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0 визнано 19-річного французького півзахисника Дезіре Дуе.

Про це стало відомо після завершення фіналу Ліги чемпіонів-2025.

Дезіре Дуе став автором дубля у фіналі Ліги чемпіонів. Також він асистував Ашрафу Хакімі під час першого взяття воріт Інтера.

Крім того 19-річний француз став наймолодшим гравцем в історії, який забив і віддав гольову передачу у фіналі Ліги чемпіонів.

Désiré Doué wins theAward in Champions League final

Two goals, one assist, 19 years old. pic.twitter.com/dVEthqlCtA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025