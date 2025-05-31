Повторив досягнення Роналду: Дезіре Дуе визнаний гравцем фіналу ЛЧ-2025
Найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів-2025, у якому зустрічалися ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0 визнано 19-річного французького півзахисника Дезіре Дуе.
Про це стало відомо після завершення фіналу Ліги чемпіонів-2025.
Дезіре Дуе – найкращий гравець фіналу ЛЧ-2025
— У мене немає слів. Це просто неймовірно для мене. Просто неймовірно. У мене немає слів, вибачте, вибачте! Луїс Енріке тут вже два роки… тактично, ментально він дійсно хороший тренер, неймовірний тренер і як людина теж, працювати з ним одне задоволення. Святкування буде божевільним! – сказав Дуе в інтерв’ю телеканалу TNT.
Дезіре Дуе став автором дубля у фіналі Ліги чемпіонів. Також він асистував Ашрафу Хакімі під час першого взяття воріт Інтера.
Крім того 19-річний француз став наймолодшим гравцем в історії, який забив і віддав гольову передачу у фіналі Ліги чемпіонів.
Désiré Doué wins theAward in Champions League final
Two goals, one assist, 19 years old. pic.twitter.com/dVEthqlCtA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025
Цим досягненням він перевершив багато легенд. Досі лише двоє підлітків забивали голи у фіналі єврокубків: Патрік Клюйверт за Аякс у 1995 році та Карлос Альберто за Порту у 2004 році.
Але Дуе на цьому не зупинився. Він також повторив досягнення Криштіану Роналду, забивши дубль. Португальцю це вдалося у 2014 році, коли він двічі розписався у воротах Атлетіко Мадрид у футболці Реала у фіналі у Лісабоні.