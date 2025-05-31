До сліз: фанати ПСЖ вшанували покійну 9-річну доньку Луїса Енріке після перемоги у ЛЧ

Вболівальники ПСЖ розгорнули величезний банер, на якому головний тренер команди Луїс Енріке та його та його нині покійна донька Ксана встановлюють прапор ПСЖ.

Це сталося після перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів-2025 над Інтером на Альянц-Арені.

Фани ПСЖ розгорнули банер з Енріке і його донькою

Вболівальники Парі Сен-Жермен віддали шану Луїсу Енріке, згадавши його покійну доньку Ксану під час святкування перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

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Донька головного тренера парижан померла від раку кісток у 2019 році у віці 9 років після п’ятимісячної боротьби.

Після того, як ПСЖ розгромив Інтер з рахунком 5:0 у фіналі Ліги чемпіонів у Мюнхені, вболівальники розгорнули величезний банер на Альянц-Арені.

I’m not crying, you’re crying PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana pic.twitter.com/FDvSkLdxWx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 31, 2025

На цьому моменті камери вихопили Енріке, який усміхався і, ймовірно, оцінив цей жест.

Зазначимо, що для ПСЖ – це перша перемога у Лізі чемпіонів в історії. Також вони стали першою командою із Франції за 32 роки після Марселя, хто виграв трофей головного клубного футбольного турніру Європи.

Крім того, перемога ПСЖ над Інтером з рахунком 5:0 є найбільшою в історії фіналів Ліги чемпіонів.

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