Нісенітниця! Легенда футболу обурився виступом Linkin Park перед фіналом ЛЧ-2025

Видатний нідерландський футболіст Марко ван Бастен, який є триразовим володарем Золотого м’яча, розкритикував УЄФА за музичне шоу у фіналі Ліги чемпіонів-2025, під час якого виступив легендарний американський гурт Linkin Park.

Про невдоволення колишнього футболіста пише таблоїд Bild.

Ван Бастен розкритикував виступ Linkin Park у фіналі ЛЧ

Водночас, виходячи з його слів, точно не зрозуміло, кого саме критикує ван Бастен – виступ Linkin Park, чи рішення Європейського футбольного союзу.

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УЄФА вже кілька років поспіль перед фіналом Ліги чемпіонів робить шоу, на кшталт того, що у перерві Супербоулу.

У будь-якому разі музичне шоу для нідерландської легенди футболу виявилося неприйнятним. Або ж він просто не є фанатом Linkin Park.

— Виступ Linkin Park був нісенітницею, абсолютною нісенітницею. Це ганьба, що УЄФА дозволяє щось подібне Хлопці готуються до найважливішої гри у своєму житті. УЄФА скопіювала щось подібне у ФІФА. Це смішно, що вони так виводять гравців з концентрації. Я думаю, що це абсолютний ідіотизим, – сказав він.

Продовжуючи своє обурення, він пробурчав, що футболісти роблять розминку, готуються, а потім роблять перерву через музичний виступ.

— Ти робиш розминку, готуєшся, а потім о пів на дев’яту виходиш на поле. Потім ти просто нічого не робиш півгодини заради цього виступу, – додав він.

На попередніх трьох фіналах ЛЧ виступали Ленні Кравіц у 2024, раніше у 2023 році Burna Boy, Anitta та Alesso, а у 2022-му – Каміла Кабелло. У фіналі у Києві хедлайнером була Дуа Ліпа.

У всі ці попередні роки ван Бастен свого обурення публічно не оголошував.

За кілька хвилин до фіналу Ліги чемпіонів-2025 Linkin Park зіграли коротке попурі зі своїх хітів і нових пісень. Виступ спричинив неабияке схваленням з боку фанатів.

Гурт після трагічної смерті фронтмена Честера Беннінгтона, який наклав на себе руки у 2017 році, спершу взяв тривалу перерву. А потім несподівано повернувся восени 2024 року з новою вокалісткою Емілі Армстронг.

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