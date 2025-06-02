Німеччина – Португалія: де дивитися матч півфіналу Ліги націй

Збірна Німеччини з футболу та команда Португалії зустрінуться у півфіналі Ліги націй сезону-2024/25. Гра відбудеться 4 червня на стадіоні Альнц-Арена у Мюнхені.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Німеччина – Португалія, де дивитися в Україні та хто покаже гру Бундестім та селесао у Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Німеччина – Португалія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Німеччина – Португалія в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч Німеччина – Португалія у півфіналі Ліги націй можна буде онлайн подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На цьому півфіналі Ліги націй працюватиме словенська бригада рефері на чолі зі Славком Вінчичем. Йому асистуватимуть Томаж Кланчнік та Андраж Ковачич. Четвертим арбітром призначено португальця Матей Юг.

За VAR відповідатиме Ален Борошак, якому допомагатиме Раде Обренович.

Нагадаємо, у березні у чвертьфіналі Німеччина у двох матчах здолала Італію (2:1, 3:3), а Португалія обіграла Данію (0:1, 5:2)

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