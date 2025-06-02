Реал у лідерах та домінування АПЛ: Forbes назвав найдорожчі футбольні клуби

Журнал Forbes оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. Шість команд із першої десятки є представниками англійської Прем’єр-ліги.

Про це йдеться у матеріалі видання.

Рейтинг найдорожчих футбольних клубів

Першу сходинку рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу посів мадридський Реал. Видання Forbes оцінило вершкових у $6,75 млрд.

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Їхній дохід протягом сезону-2023/24 склав $1,129 млрд. Таким чином, Реал став першою саме футбольною командою, яка перевищила річний дохід в $1 млрд.

Досі лише одна команда у будь-якому виді спорту перетнула межу річного доходу в $1 млрд. Це вдалося клубу НФЛ Даллас Ковбойз у 2021 році, а у 2023 році вони збільшили свій дохід до $1,2 млрд.

Друге місце у рейтингу посів англійський Манчестер Юнайтед, який провалив сезон-2024/25 в АПЛ, посівши лише 15 місце. Вартість червоних дияволів оцінюється у $6,6 млрд, а річний дохід склав $834 млн.

Трійку лідерів замкнув чинний чемпіон Іспанії – Барселона з вартістю у $5,65 млрд та річним доходом у $821 млн.

До п’ятірки рейтингу потрапили й чинний чемпіон АПЛ Ліверпуль (вартість – $5,4 млрд, річний дохід – $773 млн) та інший клуб чемпіонату Англії Манчестер Сіті – $5,3 млрд та дохід у $901 млн.

Крім того у десятці опинилися також мюнхенська Баварія, французький ПСЖ, а також ще три англійські клуби – Арсенал, Тоттенгем та Челсі.

Таким чином, загальна вартість цих десяти команд, згідно з даними Forbes, оцінюється у $49,35 млрд.

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