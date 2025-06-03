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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Лунін має намір залишитися у Реалі на наступний сезон: що відомо

Андрій Лунін
Фото: Getty Images

Голкіпер збірної України Андрій Лунін повідомив мадридський Реал, що має намір залишитися на Сантьяго Бернабеу на наступний сезон-2025/26.

Про це пише видання The Athletic.

Лунін вирішив залишитися у Реалі

Лунін, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа, минулого літа розглядав варіант із трансфером до іншого клубу. Пропозиції, що надійшли, не задовольнили ні вершкових, ні самого голкіпера.

Зараз дивляться

У вересні минулого року українець продовжив контракт із королівським клубом до літа 2030 року.

За даними джерел видання, Андрій Лунін повідомив керівництву клубу, що волів би залишитися у Реалі на сезон-2025/26.

ЗМІ часто сватали українця у різні клуби, зокрема у турецький Галатасарай, а також в англійську Астон Віллу.

Нагадаємо, у травні 2025 року Реал залишив Карло Анчелотті, а на посаду тренера призначили іспанського фахівця Хабі Алонсо. Його угода розрахована до кінця червня 2028 року.

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