Лунін має намір залишитися у Реалі на наступний сезон: що відомо
Голкіпер збірної України Андрій Лунін повідомив мадридський Реал, що має намір залишитися на Сантьяго Бернабеу на наступний сезон-2025/26.
Про це пише видання The Athletic.
Лунін вирішив залишитися у Реалі
Лунін, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа, минулого літа розглядав варіант із трансфером до іншого клубу. Пропозиції, що надійшли, не задовольнили ні вершкових, ні самого голкіпера.
У вересні минулого року українець продовжив контракт із королівським клубом до літа 2030 року.
За даними джерел видання, Андрій Лунін повідомив керівництву клубу, що волів би залишитися у Реалі на сезон-2025/26.
ЗМІ часто сватали українця у різні клуби, зокрема у турецький Галатасарай, а також в англійську Астон Віллу.
Нагадаємо, у травні 2025 року Реал залишив Карло Анчелотті, а на посаду тренера призначили іспанського фахівця Хабі Алонсо. Його угода розрахована до кінця червня 2028 року.