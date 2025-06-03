Плітки про натуралізацію – брехня: батько Степанова сказав, чому син не приїжджає у збірну
Батько українського форварда німецького Баєра Артема Степанова розповів, чому його син не приїжджає у тренувальний табір збірної України U-20.
У коментарі виданню Tribuna.com Роман Степанов сказав, що його син хоче грати за збірну, але відмовляється їхати через конфлікт із представником тренерського штабу.
Чому Степанов відмовляється грати за збірну України U-20
На початку батько футболіста заперечив плітки про натуралізацію Артема, назвавши їх неправдою.
Він сказав, що Німецький футбольний союз до них не звертався щодо цього питання, назвавши плітки “вигаданими історіями від експерта з риболовлі”.
— Справа в іншому. У тренерському штабі збірної U-20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії, спрямовані на створення перешкод Артему в збірній (конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років). І, на жаль, досі продовжує це робити різними способами, – сказав він.
На думку Романа Степанова, це неігрові причини. І саме через це приїзд Артема до молодіжної команди є неможливим.
За його словами, тренувати юнацькі збірні мають тренери, педагоги, які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюють ще з дітьми. І мають їх вчити грати краще, мотивувати, а не навпаки.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Степанов дебютував за дорослу команду Баєра у Лізі чемпіонів проти австрійського Зальцбурга, який завершився з рахунком 5:0 на користь леверкузенців.
У січні 2025 року Степанов продовжив контракт із Баєром до 2027 року. Наступний сезон він проведе в оренді у Нюрнбергу.