Футболіста Реала звинувачують у поширенні інтимного відео з неповнолітньою: деталі

Футболіст мадридського Реала Рауль Асенсіо опинився у центрі гучного секс-скандалу і Іспанії та може потрапити за ґрати. Спортсмена звинувачують у поширенні інтимного відео за участі неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляють низка іспанських ЗМІ, зокрема AS, Mundo Deportivo та Cope.

Асенсіо може потрапити у в’язницю

Повідомляється, що захист неповнолітньої дівчини вимагає для Рауля Асенсіо чотири роки ув’язнення, виплати штрафу на 20 місяців зі ставкою €10 на день і ще €58 тис. компенсації.

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Асенсіо звинувачують у тому, що він поширив інтимне відео за участю дівчини, якій тоді було 16 років. Зазначається, що футболіст це зробив нібито знаючи, що вона не давала дозволу на знімання.

22-річний іспанський футболіст Реала наполягає на своїй невинуватості.

Що передувало

Сам інцидент стався у червні 2023 року в одному з пляжних клубів Гран-Канарії за участю гравців молодіжних команд вершкових Феррана Руїса, Андреса Гарсії та Хуана Родрігеса та двох дівчат, одна з яких була неповнолітньою.

Повідомляється, що Асенсіо не був учасником інтимної зустрічі, але проти нього також порушили кримінальну справу. Слідство вважає, що він отримав інтимне відео з неповнолітньою від Родрігеса і, знаючи про його незаконне походження та прохання жертв видалити запис, показав його третій особі.

Після скарги матері 16-річної дівчини у вересні 2023 року Асенсіо та трьох інших гравців заарештували у тренувальному центрі Реала.

Їх звинувачують у розголошенні таємниці без згоди та порушенні приватного життя, поширенні та надсиланні відео третім особам без згоди, використанні неповнолітніх у порнографічних цілях, а також у зберіганні дитячої порнографії.

ЗМІ пишуть, що у двох дівчат, які фігурують на відео, включно з неповнолітньою, діагностовано посттравматичний стресовий розлад. Крім того, повнолітня дівчина нібито теж готує позов.

Згідно зі статтею 197 КК Іспанії, будь-яка особа, засуджена за запис і поширення відвертого відео з неповнолітніми, може отримати від 3,5 до 5 років тюремного ув’язнення.

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