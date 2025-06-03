Свьонтек не пустила Світоліну в півфінал Ролан Гаррос: як минув матч

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на тенісному турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025 на стадії чвертьфіналу.

У двох сетах вона поступилася чинній переможниці турніру польці Ізі Свьонтек з рахунком 1:6, 5:7.

Світолана програла Свьонтек на Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 1 годину та 42 хвилини. Під час матчу Еліна мала менше віннерів за суперницю (12:23) та припустилася більше невимушених помилок – 28:29.

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На старті першої партії Еліна віддала свою другу подачу Свьонтек. У наступному геймі вона мала два брейкпойнти на подачі суперниці, але не реалізувала їх.

Натомість польці вдалося зробити ще один брейк, після чого вона подала на сет і повела у рахунку за партіями.

Другий сет розгортався вже за іншим сценарієм і зі щільнішою боротьбою. Світоліна з брейком повела у рахунку 3:1, але у п’ятому геймі Свьонтек взяла подачу українки, скоротивши відставання.

У десятому геймі Еліна була близькою до того, щоби виграти сет, але не вдалося оформити брейк. Натомість Іга у наступному геймі оформила брейк. Після цього полька на своїй подачі з першого разу реалізувала матчпойнт.

За вихід до фіналу Свьонтек зустрінеться із “нейтральною” Аріною Сабаленко, яка у паралельному матчі обіграла сьому ракетку світу Чжен Ціньвень із Китаю – 7:6 (7:3), 6:3.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Світоліна зробила камбек у матчі проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні.

Єдиною українкою, яка продовжує виступи на Ролан Гаррос є Людмила Кіченок, яка у міксті з хорватом Мате Павічем сьогодні зіграє за вихід до півфіналу. Їхніми суперниками стануть американка Дезері Кравчик та британець Ніл Скупскі.

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