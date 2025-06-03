Збірна України з футболу прибула у Торонто: хто у складі і коли матчі

Збірна України з футболу прибула до канадського Торонто для участі у товариському турнірі Canadian Shield.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Збірна України прилетіла у Торонто

Частина команди розпочала свою подорож із центрального вокзалу в Києві, а вже з Варшави синьо-жовті вилетіли до Північної Америки.

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Із першочергової заявки зі складу через стан здоров’я вибули двоє виконавців – гравець Полісся Олександр Назаренко не поїхав на збір через травму, а футболіст Динамо Владислав Дубінчак не зіграє в Канаді через вітрянку.

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Таким чином оновлений склад збірної України має такий вигляд:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США). Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина). Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).

Під час товариського турніру у Канаді збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.

7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із Канадою – гра розпочнеться о 22:30 за київським часом, а 10 червня у них запланований матч із Новою Зеландією – стартовий свисток має пролунати о 00:00 за київським часом на 11 червня.

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