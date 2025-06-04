Сенсація на Ролан Гаррос: 361-а ракетка світу Буассон вибила росіянку і вийшла у півфінал
Французька тенісистка Лоїс Буассон, яка посідає 361-шу сходинку у рейтингу WTA, вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.
У двох сетах вона вибила зі змагань сіяну “нейтральну” Мірру Андрєєву, яка має паспорт РФ, із рахунком 7:6 (8:6), 6:3.
Лоїс Буассон вийшла у півфінал Ролан Гаррос
Тенісистки провели на корті 2 години та 10 хвилин, за які французка тричі подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (24:29) та мала менше віннерів (27:43).
Водночас у Буассон більший відсоток виграних очок на подачі (57:49) та на прийомі (51:43).
— Було неймовірно грати перед таким натовпом і відчувати таку підтримку. Це було дивовижно, дякую вам, – сказала Буассон
22-річна Буассон, яка отримала від організаторів вайлкард, у попередньому раунді вже обігрувала сіяну третю американку Джессіку Пегулу.
6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON #RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025
Наступною її суперницею стане друга ракетка світу Коко Гофф зі Сполучених Штатів, яка перемогла чемпіонку Відкритого чемпіонату Австралії Медісон Кіз у трьох сетах.
Іншу пару жіночого одиночного півфіналу сформували “нейтральна” Аріна Соболенко та полька Іга Свьонтек.
Нагадаємо, що Буассон у другому колі вибила зі змагань українську тенісистку Ангеліну Калініну, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:2.