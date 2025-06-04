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Сенсація на Ролан Гаррос: 361-а ракетка світу Буассон вибила росіянку і вийшла у півфінал

Лоїс Буассон
Фото: Getty Images

Французька тенісистка Лоїс Буассон, яка посідає 361-шу сходинку у рейтингу WTA, вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.

У двох сетах вона вибила зі змагань сіяну “нейтральну” Мірру Андрєєву, яка має паспорт РФ, із рахунком 7:6 (8:6), 6:3.

Лоїс Буассон вийшла у півфінал Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 2 години та 10 хвилин, за які французка тричі подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (24:29) та мала менше віннерів (27:43).

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Водночас у Буассон більший відсоток виграних очок на подачі (57:49) та на прийомі (51:43).

— Було неймовірно грати перед таким натовпом і відчувати таку підтримку. Це було дивовижно, дякую вам, – сказала Буассон

22-річна Буассон, яка отримала від організаторів вайлкард, у попередньому раунді вже обігрувала сіяну третю американку Джессіку Пегулу.

Наступною її суперницею стане друга ракетка світу Коко Гофф зі Сполучених Штатів, яка перемогла чемпіонку Відкритого чемпіонату Австралії Медісон Кіз у трьох сетах.

Іншу пару жіночого одиночного півфіналу сформували “нейтральна” Аріна Соболенко та полька Іга Свьонтек.

Нагадаємо, що Буассон у другому колі вибила зі змагань українську тенісистку Ангеліну Калініну, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:2.

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