Сенсація на Ролан Гаррос: 361-а ракетка світу Буассон вибила росіянку і вийшла у півфінал

Французька тенісистка Лоїс Буассон, яка посідає 361-шу сходинку у рейтингу WTA, вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.

У двох сетах вона вибила зі змагань сіяну “нейтральну” Мірру Андрєєву, яка має паспорт РФ, із рахунком 7:6 (8:6), 6:3.

Тенісистки провели на корті 2 години та 10 хвилин, за які французка тричі подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (24:29) та мала менше віннерів (27:43).

Водночас у Буассон більший відсоток виграних очок на подачі (57:49) та на прийомі (51:43).

22-річна Буассон, яка отримала від організаторів вайлкард, у попередньому раунді вже обігрувала сіяну третю американку Джессіку Пегулу.

