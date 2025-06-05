Іспанія – Франція: де дивитися матч півфіналу Ліги націй

Збірні Іспанії та Франції зустрінуться у півфіналі Ліги націй сезону-2024/25. Гра відбудеться 5 червня на стадіоні МХП-Арена у Штутгарті.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Іспанія – Франція, де дивитися в Україні та хто покаже гру Фурії рохи та Ле Бле у Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Іспанія – Франція: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Іспанія – Франція в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч Іспанія – Франція у півфіналі Ліги націй онлайн можна буде подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На цьому півфіналі ЛН працюватимуть коментатори Віталій Волочай і Олександр Новак.

Також на півфіналі Ліги націй працюватиме англійська бригада рефері на чолі з Майклом Олівером. Йому асистуватимуть Стюарт Берт і Джеймс Мейнварінг. Четвертим арбітром призначено Ендрю Медлі.

За VAR відповідатиме австралієць Джарред Джиллетт, якому допомагатиме англієць Майкл Солсбері.

Нагадаємо, у березні у чвертьфіналі Іспанія у двох матчах здолала Нідерланди (2:2, 4:3), а Франція обіграла Хорватію (0:2, 3:0).

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