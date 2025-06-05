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2 хв.

Канада – Україна: де дивитися товариський матч

Збірна України проти Бельгії
Фото: Getty Images

Збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Канади на турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться 7 червня на стадіоні BMO Field у Торонто.

Початок матчу – о 22:30 за київським часом.

Матч Канада – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже контрольну гру кленових та синьо-жовтих, розповідають Факти ICTV.

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Канада – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Канада – Україна в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч Канада – Україна також буде доступний безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ в Т2 і кабельних мережах.

Гра проти канадської команди буде однією з двох, що проведуть на цьому товариському турнірі. Другий матч у підопічних Сергія Реброва запланований проти збірної Нової Зеландії.

Збірна України з футболу раніше прибула до Канади через чималу зміну часових поясів. Зі складом футболістів, які вирушили на підготовчий збір до Торонто можна ознайомитися за цим посиланням.

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