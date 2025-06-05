Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії, де отримає понад €20 млн за сезон

Колишній тренер Інтера Сімоне Індзагі, з яким він зазнав поразки у фіналі Ліги чемпіонів, очолив саудівський клуб Аль-Хіляль.

Про це клуб із Саудівської Аравії повідомив у своїх соціальних мережах.

Сімоне Індзагі – новий тренер Аль-Хіляля

49-річний Індзагі уклав дворічний контракт із Аль-Хілялем – до літа 2027 року.

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ESPN пише, що саудівський клуб запропонував італійському фахівцю зарплату в розмірі понад €20 млн за сезон.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, за сезон Індзагі отримуватиме €26 млн.

— Я дуже щасливий розпочати цей новий етап. Завжди хотів спробувати сили за межами Італії, й Аль-Хілаль – чудова нагода. Я знайомий з арабським футболом і часто стежив за клубом, особливо через Сергія Милинковича-Савича, якого добре знаю з часів Лаціо, – сказав Індзагі.

Першим турніром для Індзагі на чолі Аль-Хіляля стане Клубний чемпіонат світу ФІФА, який стартує у Сполучених Штатах 18 червня.

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Останнім клубом Сімоне був міланський Інтер, під керівництвом якого нерадзуррі виграли шість трофеїв – стали чемпіонами Італії, двічі взяли Кубок та тричі Суперкубок країни.

Минулого сезону Інтер посів друге місце у Серії А, а у півфіналі Кубка країни програв Мілану. Також у фіналі Ліги чемпіонів Інтер зазнав розгромної поразки з рахунком 0:5 від ПСЖ.

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