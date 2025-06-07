Канада – Україна: де дивитися товариський матч

Збірна України з футболу проведе товариський матч проти команди Канади на турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться 7 червня на стадіоні BMO Field у Торонто.

Початок матчу – о 22:30 за київським часом.

Матч Канада – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже контрольну гру кленових та синьо-жовтих, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Канада – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Канада – Україна в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч Канада – Україна також буде доступний безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ в Т2 і кабельних мережах.

Гру прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Матч проти канадської команди буде одним з двох, що проведуть на цьому товариському турнірі. Другий поєдинок у підопічних Сергія Реброва запланований проти збірної Нової Зеландії.

Збірна України з футболу раніше прибула до Канади через чималу зміну часових поясів. Зі складом футболістів, які вирушили на підготовчий збір до Торонто можна ознайомитися за цим посиланням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.