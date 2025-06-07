Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Канада – Україна: прогноз на товариський матч

збірна України тренування
Фото: УАФ

Збірна України зіграє з командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться у суботу, 7 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто (Канада), який прийматиме матчі ЧС-2026.

Початок матчу Канада – Україна – о 22:30 за київським часом.

Канада – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами товариського матчу Канада – Україна є підопічні Джессі Марша.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу Канади приймають з коефіцієнтом 2.25. Успіх України оцінюють в 3.50. Нічийний результат матчу Канада – Україна в основний час – 3.65.

Найбільш імовірним результатом матчу Канада – Україна букмекери вважають рахунок 1:1. На це дають коефіцієнт 5.90. Або ж на перемогу кленових 1:0 – прогноз 7.60.

Раніше команди зустрічалися між собою лише один раз у товариському матчі у 2010 році. Та гра завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Зазначимо, що на турнірі Canadian Shield-2025 після гри з Канадою підопічні Сергія Реброва зіграють у ніч на 11 червня також із командою Нової Зеландії.

Читайте також
Канада – Україна: де дивитися товариський матч
Збірна України проти Бельгії

Пов'язані теми:

Збірна УкраїниКанадаФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь