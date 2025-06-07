У Парижі нова королева: Коко Гофф перемогла Соболенко і виграла трофей Ролан Гаррос

Американська тенісистка Коко Гофф вперше у кар’єрі виграла титул Ролан Гаррос. Вона здобула вольову перемогу у фіналі проти “нейтральної” Аріни Соболенко.

У матчі між двома найкращими тенісистками світу згідно з рейтингом WTA, Гофф (2) взяла гору над Соболенко (1) у трьох сетах – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Гофф перемогла Соболенко у фіналі Ролан Гаррос

Для 21-річної Коко це друга перемога на турнірах Grand Slam після титулу US Open у 2023 році, де вона також обіграла Соболенко.

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У фінальній грі турніру тенісистки провели на корті Філіппа-Шатріє у Парижі 2 години та 40 хвилин. Гофф тричі подала навиліт, припустилася менше невимушених помилок (30:70) та мала менше віннерів (30:37). Утім в американки більше виграних очок на подачі (56%) та прийомі (53%).

У першій партії Соболенко повела з двома брейками 4:1, але Гофф вдалося зрівняти до 4:4. У наступних чотирьох геймах жодна з тенісисток не змогла взяти очки на своїх подачах. Після цього гра перейшла на тайбрейк, де виграла “нейтральна”.

Другий сет розпочався за схожим сценарієм, але цього разу ініціатива була за Коко, яка з двома брейками повела 4:1.

У наступному геймі вона відіграла три брейкпойнти, але дозволила Соболенко скоротити відставання. Після цього американка реалізувала зворотній брейк, а потім подала на сет, забравши гейм під нуль.

У вирішальній партії суперниці спершу по разу обмінялися брейками. А вирішальним став сьомий гейм на подачі Соболенко, який забрала Гофф. Американці вдалося реалізувати матчпойнт з другого разу.

Після перемоги Коко Гофф впала на спину на ґрунт корту. У промові вона подякувала за підтримку під час матчу.

— Я не знаю, що я зробила, щоб заслужити таку підтримку з боку французької публіки, але я дуже вдячна за неї, – сказала Коко.

Зазначимо, що Гофф стала першою тенісисткою за тривалий час, яка виграла фінал турніру Grand Slam в одиночному розряді проти першої ракетки світу, програвши перший сет.

Подібне вдавалося раніше Серені Вільямс на Вімблдоні-2005 та Штефі Граф на Ролан Гаррос-1999.

В останніх трьох фіналах на Ролан Гаррос з 2022 до 2024 року перемогу здобувала полька Іга Свьонтек. У фіналі 2022 року вона перемогла саме Гофф з рахунком 6:1, 6:3.

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