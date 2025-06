У Парижі нова королева: Коко Гофф перемогла Соболенко і виграла трофей Ролан Гаррос

Американська тенісистка Коко Гофф вперше у кар’єрі виграла титул Ролан Гаррос. Вона здобула вольову перемогу у фіналі проти “нейтральної” Аріни Соболенко.

У матчі між двома найкращими тенісистками світу згідно з рейтингом WTA, Гофф (2) взяла гору над Соболенко (1) у трьох сетах – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Для 21-річної Коко це друга перемога на турнірах Grand Slam після титулу US Open у 2023 році, де вона також обіграла Соболенко.

У фінальній грі турніру тенісистки провели на корті Філіппа-Шатріє у Парижі 2 години та 40 хвилин. Гофф тричі подала навиліт, припустилася менше невимушених помилок (30:70) та мала менше віннерів (30:37). Утім в американки більше виграних очок на подачі (56%) та прийомі (53%).

