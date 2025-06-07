Матвієнко вивів команду на гру з Канадою у пов’язці з шевронами бригад ЗСУ
Капітан збірної України Микола Матвієнко вивів команду на матч проти Канади на товариському турнірі Canadian Shield в особливій капітанській пов’язці.
Матч Канада – Україна відбувається на стадіоні BMO Field у Торонто.
Канада – Україна: особлива капітанська пов’язка
На капітанській пов’язці у Матвієнка шеврони бойових бригад Збройних сил України та основних сил сектора безпеки й оборони, які щодня тримають стрій на передовій.
— Ця пов’язка – знак вдячності всім, хто бореться за нашу свободу. Це – вшанування героїв, завдяки яким ми маємо змогу виходити на поле, грати під синьо-жовтим прапором, представляти Україну у світі й не зупиняти розвиток футболу навіть під час повномасштабної війни, – зазначили в УАФ.
Там додали, що грають за тих, хто на фронті, заради всіх, хто вірить у перемогу.
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Після першого тайму збірна України поступається Канаді з розгромним рахунком 0:3.
У ніч на 11 червня підопічні Сергія Реброва проведуть ще одну товариську гру у Торонто – суперником стане збірна Нової Зеландії, яка вже забезпечила собі путівку на майбутній чемпіонат світу-2026, який приймуть Канада, США та Мексика.