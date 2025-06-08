Алькарас переміг Сіннера у найдовшому фіналі Ролан Гаррос в історії

Іспанський тенісист Карлос Алькарас вдруге у кар’єрі став переможцем турніру Ролан Гаррос, захистивши звання чемпіона цього Grand Slam.

У фіналі змагань іспанець здійснив камбек у матчі проти першої ракетки світу Янніка Сіннера з Італії, обігравши його у п’яти сетах із рахунком 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Тенісисти провели на корті 5 годин та 29 хвилин, що зробило цей фінал найдовшим в історії Ролан Гаррос та другим за тривалістю серед чоловічих фіналів на турнірах Grand Slam.

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Абсолютний рекорд належить фіналу на Australian Open-2012 між Новаком Джоковичем та Рафаелем Надалем, який тривав 5 годин і 53 хвилини.

Карлос Алькарас – чемпіон Ролан Гаррос-2025

У середині першій партії Алькарас та Сіннер обмінялися брейками, а вирішальним став десятий гейм на подачі Карлоса, коли Яннік реалізував сетпойнт.

На старті другої партії італієць з брейком повів 3:0. У дев’ятому геймі іспанцю вдалося відновити паритет, після чого гру перевели на тайбрейк, який виграв Сіннер.

Третій сет Алькарас розпочав з програної подачі, після чого відповів двома поспіль брейками та повів у рахунку 4:1. Наприкінці партії вони ще раз обмінялися брейками і Карлос закрив сет з рахунком 6:4.

У четвертій партії першим на своїй подачі поступився Алькарас. У дев’ятому геймі Яннік не зміг реалізувати три матчпойнти на подачі іспанця, якому вдалося відстояти свою подачу. Після цього Карлос відповів брейком і гра знову була переведена на тайбрейк, який виграв Алькарас.

У вирішальному, п’ятому сеті Карлос на початку взяв подачу Янніка, але італієць пізніше відповів так само брейком. Володар трофею вирішував тайбрейк, який завершився перемогою Алькараса.

Карлос Алькарас став третім наймолодшим тенісистом, хто виграв п’ять турнірів Grand Slam після шведа Бйорна Борга та свого земляка Рафаеля Надаля.

Раніше іспанець вигравав титул US Open-2022, Вімблдон у 2023 та 2024 роках, а також Ролан Гаррос-2024.

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