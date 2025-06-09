Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 13-е місце, прогрес Стародубцевої та Калініної
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 9 червня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну позицію та тепер посідає 13-е місце. Натомість на одну сходинку опустилася Марта Костюк.
На три позиції покращила своє становище Даяна Ястремська. Крім того, Юлія Стародубцева здійснила ривок на 14 сходинок, а Ангеліна Калініна – на 17, повернувшись до першої сотні рейтингу.
- 13. (14). Еліна Світоліна – 3 035 очок;
- 26. (25). Марта Костюк – 1 736 очок;
- 45. (48). Даяна Ястремська – 1 159 очок;
- 67. (81). Юлія Стародубцева – 924 очки;
- 96. (113). Ангеліна Калініна – 708 очок;
- 151. (151). Дар’я Снігур – 485 очок;
- 202 (217) Олександра Олійникова – 351 очко;
- 244 (256) Анастасія Соболєва – 306 очок.
Рейтинг WTA від 9 червня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA відбулося чотири зміни. Китаянка Чжен Ціньвень піднялася на дві позиції і тепер п’ята, натомість полька Іга Свьонтек опустилася на дві, оскільки не змогла захистити титул на Ролан Гаррос.
Також на дев’яту сходинку піднялася іспанка Паула Бадоса, посунувши звідти американку Емму Наварро.
- (1). Аріна Соболенко – 11 553 очки;
- (2). Коко Гофф (США) – 8 083 очки;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 483 очки;
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 805 очок;
- (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 668 очок;
- (6) Мірра Андреєва – 4 636 очок;
- (5). Іга Свьонтек (Польща) – 4 618 очок;
- (8) Медісон Кіз (США) – 4 484 очки;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки;
- (9). Емма Наварро (США) – 3 649 очок.
На цьому тижні стартує турнір WTA 500 у Лондоні та турнір серії 250 у Гертогенбосі.