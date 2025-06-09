Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 13-е місце, прогрес Стародубцевої та Калініної

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 9 червня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну позицію та тепер посідає 13-е місце. Натомість на одну сходинку опустилася Марта Костюк.

На три позиції покращила своє становище Даяна Ястремська. Крім того, Юлія Стародубцева здійснила ривок на 14 сходинок, а Ангеліна Калініна – на 17, повернувшись до першої сотні рейтингу.

13. (14). Еліна Світоліна – 3 035 очок;

26. (25). Марта Костюк – 1 736 очок;

45. (48). Даяна Ястремська – 1 159 очок;

67. (81). Юлія Стародубцева – 924 очки;

96. (113). Ангеліна Калініна – 708 очок;

151. (151). Дар’я Снігур – 485 очок;

202 (217) Олександра Олійникова – 351 очко;

244 (256) Анастасія Соболєва – 306 очок.

Рейтинг WTA від 9 червня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося чотири зміни. Китаянка Чжен Ціньвень піднялася на дві позиції і тепер п’ята, натомість полька Іга Свьонтек опустилася на дві, оскільки не змогла захистити титул на Ролан Гаррос.

Також на дев’яту сходинку піднялася іспанка Паула Бадоса, посунувши звідти американку Емму Наварро.

(1). Аріна Соболенко – 11 553 очки; (2). Коко Гофф (США) – 8 083 очки; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 483 очки; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 805 очок; (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 668 очок; (6) Мірра Андреєва – 4 636 очок; (5). Іга Свьонтек (Польща) – 4 618 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 484 очки; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки; (9). Емма Наварро (США) – 3 649 очок.

На цьому тижні стартує турнір WTA 500 у Лондоні та турнір серії 250 у Гертогенбосі.

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