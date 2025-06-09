Усик запросив Трампа на тиждень в Україну, щоб побачити війну: готовий надати будинок

Український боксер і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа із пропозицією тиждень пожити в Україні, щоб на власні очі побачити, що таке війна.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC Sport.

Усик запросив Трампа до України

Олександр Усик запропонував главі Білого пожити тиждень Україні. Для цього він готовий надати Трампу свій будинок.

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– Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я надам йому свій будинок. Поживи в Україні, будь ласка, та поспостерігай за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить, – сказав Усик.

Боксер наголосив, що в Україні гинуть не тільки військові, а й мирні люди — діти, жінки, люди похилого віку.

– Можливо, він зрозуміє; можливо, ні. Українці гинуть. Не лише військові, але й діти, жінки, бабусі, дідусі. Це важко, це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні, – додав спортсмен.

Це не перше звернення Усика до Трампа. У квітня поточного року спортсмен закликав президента США “розплющити очі” та зупинити війну в Україні, не віддаючи території РФ.

Джерело: BBC Sport

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