Нова Зеландія – Україна: де дивитися товариський матч
Збірна України з футболу проведе матч проти команди Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться у ніч на 11 червня на стадіоні BMO Field у Торонто.
Початок матчу – о 00:00 за київським часом.
Матч Нова Зеландія – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже контрольну гру Олл Вайтс та синьо-жовтих, розповідають Факти ICTV.
Нова Зеландія – Україна: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися гру Нова Зеландія – Україна в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.
Матч Нова Зеландія – Україна також буде доступний безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Гра збірної України на OTT-платформі буде доступна за такими передплатами: Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.
Матч проти новозеландської збірної буде другим у Торонто для підопічних Сергія Реброва.
Перша гра проти команди Канади завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 2:4. Водночас збірна Нової Зеландії мінімально обіграла в іншому матчі товариського турніру команду Кот-д’Івуару – 1:0.