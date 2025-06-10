Нова Зеландія – Україна: прогноз на товариський матч

Збірна України зіграє з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться у ніч на 11 червня на стадіоні BMO Field у Торонто (Канада), який прийматиме матчі ЧС-2026.

Початок матчу Нова Зеландія – Україна – о 00:00 за київським часом.

Нова Зеландія – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами товариського матчу Нова Зеландія – Україна є підопічні Сергія Реброва.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу України приймають з коефіцієнтом 1.79. Успіх Нової Зеландії оцінюють в 5.00. Нічийний результат матчу Нова Зеландія – Україна в основний час – 4.05.

Найбільш імовірним результатом матчу Нова Зеландія – Україна букмекери вважають рахунок 1:1. На це дають коефіцієнт 6.40. Або ж на перемогу синьо-жовтих 1:0 – прогноз 6.90.

Раніше команди жодного разу не грали між собою – ані в товариських матчах, ані в межах турнірів.

Нагадаємо, у першому матчі на товариському турнірі Canadian Shield-2025 збірна України поступилася Канаді з рахунком 2:4. За синьо-жовтих наприкінці зустрічі відзначилися Ілля Забарний та Олександр Зінченко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.