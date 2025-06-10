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Україна U-21 – Данія U-21: де дивитися матч Євро-2025

збірна України U-21
Фото: УАФ

Збірна України U-21 проведе перший матч групового етапу на Євро-2025 проти однолітків із Данії. Гра відбудеться 12 червня на стадіоні Татран у Прешові (Словаччина).

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Україна U-21 – Данія U-21, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих та червоно-білих на молодіжному Євро-2025, розповідають Факти ICTV.

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Україна U-21 – Данія U-21: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Україна U-21 – Данія U-21 в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Гра української молодіжки на OTT-платформі буде доступна за такими передплатами: Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.

Матч Україна U-21 – Данія U-21 також буде доступний безкоштовно на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

Зазначимо, що молодіжна збірна України всьоме братиме участь у фінальній частині молодіжного Євро.

До заявки збірної України U-21 на молодіжне Євро увійшли 23 футболісти, з яких три воротарі та 20 польових виконавців.

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