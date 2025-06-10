Україна мінімально обіграла Нову Зеландію у товариському матчі у Торонто

Збірна України з футболу здобула перемогу над командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Матч Нова Зеландія – Україна відбувся на стадіоні BMO Field у Торонто та завершився з рахунком 2:1 на користь синьо-жовтих.

Нова Зеландія – Україна: як минув матч

У першому таймі збірна України більше володіла м’ячем та мала сім разів пробила по воротах суперника. Втім на перерву команди пішли з нулями на табло.

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У другому таймі рахунок у матчі відкрили синьо-жовті після голу Олега Гоцуляка, яка у штрафний майданчик відпасував Богдан Михайличенко.

Але перевага підопічних Сергія Реброва протрималася лише чотири хвилини – збірна України пропустила після стандарту. Автором голу став півзахисник Олімпіакоса Марко Стаменіч.

На 75-й хвилині Олександр Зінченко фактично першим дотиком до м’яча після виходу на заміну вивів синьо-жовтих знову вперед. Асистував гравцю лондонського Арсенала дебютант національної команди Олександр Мартинюк.

Нова Зеландія – Україна – 1:2

Голи: Стаменіч, 59 — Гоцуляк, 54 Зінченко, 75

Нагадаємо, Нова Зеландія є однією з небагатьох команд, які вже забезпечили собі путівку на ЧС-2026 через кваліфікаційний відбір.

У попередньому матчі у Торонто збірна України зазнала поразки від команди Канади з рахунком 2:4. Наступні матчі національна збірна проведе вже у вересні, коли стартує у відборі на ЧС-2026.

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