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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

ЧС-2026 з футболу: список збірних, що вийшли у фінальну частину

Збірна Аргентини
Фото: Getty Images

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.

Всього у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, з яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.

Якщо у Європі відбір лише стартував, то на деяких континентах він вже завершується. Тому вже відомі перші команди, які здобули путівки на ЧС-2026.

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Факти ICTV зібрали список збірних, що вийшли у фінальну частину ЧС-2026 з футболу.

ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру

Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже десять збірних.

  • Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія;
  • Південна Америка (3/6): Аргентина, Бразилія, Еквадор;
  • Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика;
  • Океанія (1/1): Нова Зеландія;
  • Європа (0/16):
  • Африка (0/9):
  • Переможці плейоф (0/2):

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться 11 червня – 19 липня. Він унікальним тим, що вперше у ЧС візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.

Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра 19 липня у Нью-Йорку.

Збірна України розпочне відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва гратимуть у групі D, де їхніми суперниками стали команди Франції, Ісландії та Азербайджану.

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Олександр Зінченко

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