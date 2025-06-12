Наполі оголосив про перехід Кевіна Де Брюйне: деталі

Бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне став гравцем італійського Наполі після того, як залишив англійський Манчестер Сіті наприкінці сезону.

Про це повідомив клуб із Неаполя у своїх соціальних мережах.

Кевін Де Брюйне – гравець Наполі

33-річний Де Брюйне перейшов до клубу Серії А на правах вільного агента. У Наполі він працюватиме під керівництвом колишнього наставника Челсі та Тоттенгема Антоніо Конте.

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Де Брюйне підписав із неаполітанцями дворічну угоду з опцією продовження ще на рік.

Наполі оголосив про підписання бельгійцям зображенням, на якому він сидить на троні в короні, з підписом Король Кевін тут.

Бельгійця пов’язували з переходом до команд американської ліги МЛС, зокрема звучали такі клуби як Інтер Маямі та Чикаго Фаєр, але Де Брюйне зробив вибір на користь чемпіонів Серії А.

Нагадаємо, на початку квітня Кевін Де Брюйне оголосив, що залишає Манчестер Сіті наприкінці сезону-2024/25.

Бельгієць увійшов в історію як один із найкращих гравців англійської Прем’єр-ліги, адже у складі містян виграв шість титулів АПЛ, два Кубки Англії, п’ять Кубків ліги та Лігу чемпіонів.

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