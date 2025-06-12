Мілан провів переговори з Арсеналом щодо трансферу Зінченка – ЗМІ

Представник італійського Мілана провів зустріч із керівництвом Арсенала у Лондоні щодо можливого переходу гравця збірної України Олександра Зінченка.

Про це пише італійська газета La Gazzetta dello Sport.

Зінченко може перейти у Мілан

За даними джерел видання, представник россонері у Лондоні обговорив із керівництвом канонірів можливий перехід Зінченка, а також польського центрбека Якуба Ківьора.

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Зазначається, що новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі переконаний, що команда потребує оновлення, особливо у лінії захисту.

Про це також свідчать цифри: у сезоні-2024/25 Мілан пропустив 43 м’ячі у Серії А, а у попередньому – 49.

Видання зауважує, що Аллегрі, будуючи свою стратегію, починав із захисту: за 11 сезонів команди, в яких він керував від початку до кінця сезону, не пропустили більше 39 м’ячів у Серії А.

Зінченка розглядають як одного з головних кандидатів на позицію лівого захисника в разі відходу Тео Ернандеса, якого сватають у саудівський Аль-Хіляль. Очікується, що трансферна сума може бути меншою за €15 млн.

Додамо, що наступний сезон Мілан проведе без єврокубків, адже у чемпіонаті Італії фінішував на восьмій позиції.

Нещодавно ЗМІ писали про інтерес Мілана та Лаціо до Зінченка. Повідомлялося, що Арсенал готовий відпустити 28-річного українця, контракт із яким спливає через рік.

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