Євро-2025 U-21: календар, розклад та результати матчів

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу-2025 серед команд до 21 року запланований на 11-29 червня у Словаччині. Серед 16 учасників турніру – збірна України.

Матчі відбуватимуться на восьми стадіонах словацьких міст, серед яких Братислава, Кошице, Трнава, Жиліна, Нітра, Дунайська Стреда, Пряшів та Тренчин.

Збірна України U-21 на Євро-2025 на стадії групового етапу гратиме у квартеті D, де її суперниками будуть однолітки з Нідерландів, Данії та Фінляндії.

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Факти ICTV представляють розклад та результати матчів Євро-2025 з футболу серед команд U-21.

Євро-2025 U-21: календар турніру

Груповий етап – 11-18 червня;

1/4 фіналу – 21-22 червня;

Півфінали – 25 червня;

Фінал – 28 червня.

Євро U-21 2025: розклад та результати

На стадії групового етапу всі учасники поділені на групи, по чотири команди у кожній. За регламентом, з кожного квартету до стадії 1/4 фіналу вийдуть по дві найкращі команди.

Євро-2025 U-21: груповий етап

Середа, 11 червня

19:00. Словаччина – Іспанія (Група А) – 2:3;

(Група А) – 2:3; 22:00. Італія – Румунія (Група А) – 1:0;

– Румунія (Група А) – 1:0; 22:00. Португалія – Франція (Група С) – 0:0;

22:00. Польща – Грузія (Група С) – 1:2.

Четвер, 12 червня

19:00. Україна – Данія (Група D);

22:00. Чехія – Англія (Група В);

22:00. Німеччина – Словенія (Група В);

22:00. Фінляндія – Нідерланди (Група D).

Субота, 14 червня

19:00. Іспанія – Румунія (Група А);

22:00. Словаччина – Італія (Група А);

22:00. Португалія – Польща (Група С);

22:00. Франція – Грузія (Група С).

Неділя, 15 червня

19:00. Англія – Словенія (Група В);

19:00. Фінляндія – Україна (Група D);

22:00. Чехія – Німеччина (Група В);

22:00. Нідерланди – Данія (Група D).

Вівторок, 17 червня

19:00. Грузія – Португалія (Група С);

19:00. Франція – Польща (Група С);

22:00. Румунія – Словаччина (Група А);

22:00. Іспанія – Італія (Група А).

Середа, 18 червня

19:00. Данія – Фінляндія (Група D);

19:00. Нідерланди – Україна (Група D);

22:00. Словенія – Чехія (Група В);

22:00. Англія – Німеччина (Група В).

Чинним чемпіоном Європи серед команд U-21 є збірна Англії, яка у 2023 році обіграла у вирішальному матчі збірну Іспанії з рахунком 1:0.

Молодіжна збірна України на Євро-2023 дійшла до півфіналу, де поступилася іспанцям.

Український футболіст Георгій Судаков та двоє іспанців Абель Руїс та Серхіо Гомес були найкращими бомбардирами турніру з трьома голами.

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