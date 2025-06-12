Чоловіча збірна України з волейболу тріумфально стартувала у своєму дебютному матчі Ліги націй, здолавши бронзових призерів Олімпіади 2024 – збірну США з рахунком 3:0.

Історична перемога українців

Уперше в історії синьо-жовті потрапили до Ліги націй, кваліфікувавшись за підсумками сезону 2024 завдяки високій позиції у світовому рейтингу. І одразу ж влаштували гучний камбек – американці, навіть попри резервний склад, отримали повноцінний урок волейболу.

У першій партії українці одразу захопили ініціативу та тримали перевагу у п’ять очок. Лише під кінець американцям вдалося трохи скоротити відставання – 25:22. У другому сеті команда України знову була холоднокровнішою у вирішальні моменти – 25:20. А от третій сет вийшов справжнім бойовиком: США вирвалися вперед, але українці скоротили відставання та фінішували з перевагою – 25:23.

Найрезультативнішим гравцем став Василь Тупчій. Він набрав 16 очок і був справжнім локомотивом команди.

Україна стала однією з двох команд, які стартували в Лізі націй із перемоги 3:0. Японія з таким самим результатом переграла Китай. Наразі українці перебувають на другій позиції у турнірній таблиці.

Наступний матч відбудеться уже в п’ятницю, 13 червня, о 23:30 – суперниками синьо-жовтих стане збірна Куби.

Джерело : Суспільне

