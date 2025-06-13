Світоліна показала яскраві фото з донькою та як серфить перед Вімблдоном

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася знімками з невеличкої відпустки біля моря разом із донькою Скай після виступу на Ролан Гаррос-2025.

Світлинами тенісистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Світоліна показала фото з донькою на відпочинку

На знімках 30-річна Світоліна позує з донькою, а також підкорює хвилі на дошці для серфінгу, демонструючи свою спортивну форму.

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Також спортсменка поділилася й іншими кадрами біля водойми, з вечірніх прогулянок та аеропорту.

— Дівчата хочуть трохи сонця, – підписала фото Еліна.

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Зазначимо, що 9 червня з турнірів WTA Гертогенбосі та Лондоні офіційно стартував трав’яний сезон у жіночому турі.

Світоліна заявлена до основної сітки третього у поточному році турніру Grand Slam – Вімблдону, але перед цим візьме участь у турнірі Berlin Tennis Open серії WTA 500, де буде посіяна під 12-м номером.

Нагадаємо, після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна розповіла, скільки ще планує грати у професійний теніс.

Фото: Еліна Світоліна

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