Світоліна показала яскраві фото з донькою та як серфить перед Вімблдоном
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася знімками з невеличкої відпустки біля моря разом із донькою Скай після виступу на Ролан Гаррос-2025.
Світлинами тенісистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Світоліна показала фото з донькою на відпочинку
На знімках 30-річна Світоліна позує з донькою, а також підкорює хвилі на дошці для серфінгу, демонструючи свою спортивну форму.
Також спортсменка поділилася й іншими кадрами біля водойми, з вечірніх прогулянок та аеропорту.
— Дівчата хочуть трохи сонця, – підписала фото Еліна.
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Зазначимо, що 9 червня з турнірів WTA Гертогенбосі та Лондоні офіційно стартував трав’яний сезон у жіночому турі.
Світоліна заявлена до основної сітки третього у поточному році турніру Grand Slam – Вімблдону, але перед цим візьме участь у турнірі Berlin Tennis Open серії WTA 500, де буде посіяна під 12-м номером.
Нагадаємо, після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна розповіла, скільки ще планує грати у професійний теніс.
Фото: Еліна Світоліна