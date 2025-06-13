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Фінляндія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч Євро-2025

молодіжна збірна України U-21
Фото: УАФ

Збірна України U-21 проведе другий матч групового етапу на Євро-2025 проти команди Фінляндії. Гра відбудеться 15 червня на футбольній арені у місті Кошице (Словаччина).

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Фінляндія U-21 – Україна U-21, де дивитися та хто покаже матч Суомі та синьо-жовтих на молодіжному Євро-2025, розповідають Факти ICTV.

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Фінляндія U-21 – Україна U-21: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Фінляндія U-21 – Україна U-21 в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Друга гра української молодіжки на OTT-платформі буде доступна за такими передплатами: Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.

Матч Фінляндія U-21 – Україна U-21 також буде доступний безкоштовно на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

В іншому матчі другого туру групи D зіграють команди Нідерландів і Данії. До чвертьфіналу з квартету вийдуть дві найкращі збірні.

У першому матчі на молодіжному Євро-2025 U-21 збірна України поступилася Данії з рахунком 2:3.

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