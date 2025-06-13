Має нюанси, пов’язані з паспортом: Сидорчук про стосунки з росіянином у клубі

Колишній футболіст Динамо та збірної України Сергій Сидорчук, який нині виступає за бельгійський Вестерло, розповів про стосунки з Романом Нойштедтером, який має паспорт РФ та виступає з ним у клубі.

У подкасті на YouTube-каналі колишнього футболіста Дениса Бойка він сказав, що присутність Нойштедтера у Вестерло ледь не зірвала його трансфер у цей клуб.

Сидорчук про стосунки з Нойштедтером

Сидорчук пригадав, що спочатку мав розмову з керівництвом клубу – спортивним директором, а згодом і з генеральним. Він зізнався їм, що не готовий робити такий крок. У відповідь йому порадили поспілкуватися з Нойштедтером напряму.

Зараз дивляться

За словами Сергія, спершу він не хотів цього, але все ж вони зідзвонилися і він пояснив усю ситуацію.

— Найцікавіше, що першою людиною, яку я зустрів на базі, був він. Я відразу сказав, що не можу подати йому руку, поки… Знову ж таки він мені все пояснив. Якщо чесно, він – класна людина. Дуже допомагав мені в адаптації. Для мене він європеєць, тому що все своє дитинство і життя він провів у Німеччині, – сказав він.

Сидорчук додав, що усе дитинство Нойштедтера пройшло у Казахстані, а ще, що він володіє шістьма мовами. Сергій зазначив: Ментальність у нього не така, як у нас, не така, як в тих.

Сидорчук сказав, що вважає Нойштедтера порядною людиною, яка все розуміє, що відбувається.

— Він узагалі нічого не розумів. Зараз, коли я йому пояснюю, показую відео, обстріли і таке інше… У нього є нюанси, пов’язані з паспортом. Я не можу просто розповідати. Це не моя історія, це історія цієї людини. Я можу сказати, що він дійсно класний пацан. Порядна людина і розуміє все. Зараз ми спілкуємося, – сказав Сидорчук.

Нагадаємо, Сидорчук перебрався до Вестерло у літнє трансферне вікно у 2023 році, а у вересні дебютував за бельгійський клуб.

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