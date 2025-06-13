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3 хв.

Не дати Динамо виграти УПЛ: Туран про мету на посаді головного тренера Шахтаря

Арда Туран
Фото: ФК Шахтар

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про очікування від роботи в українському клубі та озвучив мету на посаді наставника гірників.

Про це він сказав в інтерв’ю пресслужбі клубу.

Арда Туран про мету у Шахтарі

Арда Туран розповів, що вже бував в Україні як із молодіжними збірними, так і з національною командою. Він знає, що принциповим суперником гірників є київське Динамо і поважає його як сильного опонента, але має намір не дати їм знову виграти чемпіонат України.

Зараз дивляться

Водночас він вважає, що в іграх між командами важливо не лише змагатися, а й навчатися одне в одного та проявляти взаємну повагу.

— Моя перша мета, безперечно, – знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета, а в короткостроковій перспективі – грати в Європі матчі, що мають у назві слово фінал, як-от чвертьфінал, півфінал або фінал. Не знаю. Але ми маємо докласти зусиль, щоб цього досягти. Ми гратимемо в третій зоні, контролюватимемо гру, володітимемо м’ячем, – сказав він.

За словами Турана, він вірить, що його стиль і ідея найкраще передаються гравцям, коли команда контролює м’яч. Контролюючи м’яч, команда може будувати гру за власною стратегією.

У довгостроковій перспективі він не виключає можливості виграти Лігу Європи або навіть дійти до чвертьфіналу чи півфіналу Ліги чемпіонів, а також знайти шлях до Суперкубка. Він переконаний, що все це – цілком можливо.

Нагадаємо, наприкінці травня Шахтар оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера команди. Угода розрахована до літа 2027 року.

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Джерело: ФК Шахтар

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