Це майбутній чемпіон UFC: Усик провів спаринг з бійцем ММА

Український боксер та володар чемпіонських поясів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок боксерів відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

Усик готується до другого бою з Дюбуа

Одним зі спаринг-партнерів Олександра у межах підготовки до реваншу з Дюбуа став колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов.

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Після спарингу у тренувальному таборі Усик опублікував спільне фото та відео. Олександр також звернувся у короткому відео до президента UFC Дейни Вайта.

— Це майбутній чемпіон UFC. Дейна, будь ласка, – сказав Усик, вказуючи на Амосова. Тоді Ярослав додав: Дай мені контракт.

Саме відео Олександр підписав: Спаринг з майбутнім UFC. Хороша робота, чемпіоне.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні. Також відомо, що в андеркарді битиметься 27-річний український боксер Даніель Лапін. Його суперником стане британець Льюїс Едмондсон.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Амосов поступився ямайцю Джейсону Джексону та не зміг захистити титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

Пізніше Ярослав повідомив про завершення контракту з Bellator і став виступати в Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном до UFC.

Фото: Олександр Усик

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