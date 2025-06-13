Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Це майбутній чемпіон UFC: Усик провів спаринг з бійцем ММА

Усик і Амосов

Український боксер та володар чемпіонських поясів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок боксерів відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

Усик готується до другого бою з Дюбуа

Одним зі спаринг-партнерів Олександра у межах підготовки до реваншу з Дюбуа став колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов.

Зараз дивляться

Після спарингу у тренувальному таборі Усик опублікував спільне фото та відео. Олександр також звернувся у короткому відео до президента UFC Дейни Вайта.

— Це майбутній чемпіон UFC. Дейна, будь ласка, – сказав Усик, вказуючи на Амосова. Тоді Ярослав додав: Дай мені контракт.

Саме відео Олександр підписав: Спаринг з майбутнім UFC. Хороша робота, чемпіоне.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні. Також відомо, що в андеркарді битиметься 27-річний український боксер Даніель Лапін. Його суперником стане британець Льюїс Едмондсон.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Амосов поступився ямайцю Джейсону Джексону та не зміг захистити титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

Пізніше Ярослав повідомив про завершення контракту з Bellator і став виступати в Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном до UFC.

Читайте також
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою за абсолют
Усик Дюбуа

Фото: Олександр Усик

Пов'язані теми:

MMAБоксОлександр УсикЯрослав Амосов
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь