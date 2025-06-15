Легенда Мілана очолив збірну Італії з футболу
Новим головним тренером збірної Італії з футболу став Дженнаро Гаттузо. На цій посаді він змінив Лучано Спалетті, якого звільнили після розгрому від Норвегії у відборі на ЧС-2026.
Про це повідомила Федерація футболу Італії на своєму сайті.
Дженнаро Гаттузо – новий тренер збірної Італії
— Італійська федерація футболу оголошує, що Дженнаро Гаттузо призначено головним тренером національної збірної Італії, – йдеться у повідомленні.
Офіційне представлення Гаттузо відбудеться у четвер, 19 червня, у Римі.
Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна назвав Гаттузо символом італійського футболу та висловив переконання, що його мотивація, професіоналізм і досвід матимуть вирішальне значення для досягнення наступної мети Скуадри Адзури.
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У відборі на чемпіонат світу-2026 збірна Італії стартувала з розгромної поразки від Норвегії (0:3), а потім здобула перемогу над Молдовою (2:0).
Дженнаро Гаттузо: що відомо
Дженнаро Гаттузо більшу частину своєї ігрової кар’єри провів у Мілані, з яким двічі виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Серію А. Разом зі збірною Італії виграв чемпіонат світу 2006 року.
Тренерську кар’єру Гаттузо розпочав у 2013 році і відтоді тренував низку клубів – швейцарський Сьйон, грецький ОФІ, італійські клуби Палермо, Мілан та Наполі, іспанську Валенсію, французький Марсель та хорватський Хайдук.
Найдовше він був у тренерському кріслі Мілана та Наполі – по 1,5 роки. З титулів як тренер він виграв Кубок Італії у 2020 році з неаполітанцями.