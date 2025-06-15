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Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

Формула 1 McLaren
Фото: Getty Images

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

Зараз дивляться

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

Гонщик Команда Очки
1. Оскар Піастрі McLaren 198
2. Ландо Норріс McLaren 176
3. Макс Ферстаппен Red Bull 155
4. Джордж Расселл Mercedes 136
5. Шарль Леклер Ferrari 104
6. Льюїс Гемілтон Ferrari 79
7. Андреа Кімі Антонеллі Mercedes 63
8. Алекс Албон Williams 42
9. Естебан Окон Haas 22
10. Ізак Аджар Racing Bulls 21

Залік команд Формули-1 2025

Команда Очки
1. McLaren 374
2. Mercedes 199
3. Ferrari 183
4. Red Bull 162
5. Williams 55
6. Haas 28
7. Racing Bulls 28
8. Aston Martin 22
9. Kick Sauber 20
10. Alpine 11

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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