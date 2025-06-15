Мбаппе, Трент і загадковий фотограф: селфі гравців Реала з ліфта перед КЧС-2025

Мадридський Реал прибув до Сполучених Штатів для участі у клубному чемпіонаті світу 2025 року. Тренерський штаб Хабі Алонсо включив до заявки на турнір 34 футболісти.

У списку опинився й українець Андрій Лунін, який разом із бразильцем Вінісіусом і турком Ардою Гюлером долучився до команди окремо після матчів збірних.

Клубний ЧС-2025: зіркове селфі гравців Реала

Футболісти Реала, які вирушили на клубний чемпіонат світу із Мадрида, після прибуття зробили круте фото у ліфті готелю.

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На селфі позують Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Лука Модрич, Браїм Діас, Едуардо Камавінга та новачок команди Трент Александер-Арнольд.

На знімку не видно, щоб хтось із футболістів тримав камеру перед дзеркалом у ліфті.

Але фанатський акаунт Реала Madrid Zone зазначив, що загадковим фотографом та автором селфі став французький півзахисник Едуардо Камавінга, у якого в окулярах була вбудована камера.

Свій перший матч на клубному чемпіонаті світу-2025 Реал проведе у середу, 18 червня, проти саудівського клубу Аль-Хіляля.

Також на стадії групового етапу мадридський клуб зіграє проти мексиканської Пачуки (22 червня) та австрійського Зальцбурга (27 червня).

Із детальним розкладом клубного ЧС-2025 ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Фото: Madrid Zone

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