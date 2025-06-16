Зріст майже як у тата: Роналду показав фото з 14-річним сином у спортзалі

Футболіст збірної Португалії Криштіану Роналду похизувався своєї фізичною формою, опублікувавши фото в Instagram. Поруч із зіркою футболу пограв м’язами на камеру й його син Кріштіану-молодший.

Відповідні знімки 40-річний Роналду опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі.

Роналду показав фото з сином

Криштіану Роналду підписав знімки зі своїм 14-річним сином реплікою: Який батько, такий і син.

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Також Роналду зазначив, що його зріст 187 сантиметрів, тоді як сина вже 185 см.

Публікація легенди футболу зі своїм сином на момент написання новини вже набрала понад 15 млн вподобайок та понад сотню тисяч коментарів.

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У травні 2025 року син Роналду дебютував за збірну Португалії з футболу U-15 та відзначився голом проти однолітків із Японії. За дебютом свого онука з трибуни спостерігала мати Роналду-старшого Марія Долорес.

Сам футболіст привітав сина з дебютом, зазначивши, що дуже ним пишається.

Нагадаємо, збірна Португалії з футболу разом із Криштіану Роналду у червні перемогла у фіналі Ліги націй УЄФА. У вирішальному матчі селесао здолали команду Іспанії у серії пенальті.

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