Starlight Rental дебютувала у сегменті трансляцій професійного боксу

Компанія Starlight Rental, що входить до складу Starlight Media, вперше здійснила технічне забезпечення трансляції вечора професійного боксу Sparta Promotion 17, який відбувся 17 травня 2025 року.

Цей досвід став дебютом команди у сфері трансляцій боксерських подій і водночас – черговим етапом у розвитку спортивного напрямку компанії.

Starlight Rental спеціалізується на наданні послуг з оренди професійного обладнання для телевізійного та кіновиробництва, технічного супроводу подій та організації трансляцій.

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Останні два роки компанія активно розширює свою присутність у спортивному сегменті, співпрацюючи з Українською Прем’єр-лігою та забезпечуючи трансляції чемпіонатів України з футболу. Зокрема у портфелі команди – успішно реалізовані фінали Кубка України 2024-го та 2025 років.

– Ми вдячні партнерам Sparta Promotion 17 за довіру. Це надзвичайно важливий проєкт для нас: технічно, організаційно й емоційно. Вечір професійного боксу – це прямий ефір, що триває близько шести годин без перерв. Для всієї команди це справжній виклик і велика відповідальність, – зазначив керівник Starlight Rental Борис Пустовий.

Режисер трансляції боксу Олексій Маркін сказав, що команда Starlight Rental – це завжди про професійність, надійність та злагоджену роботу. За його словами, організація трансляції була на високому рівні.

– Ми задоволені нашою співпрацею та сподіваюсь, це тільки початок, – сказав Олексій Маркін.

Особливістю спортивних трансляцій є складна логістика, багатокамерний монтаж, довжина кабельних трас на стадіонах і мобільність команди. Майже кожні вихідні пересувна телевізійна станція має працювати у новому місті України – від Одеси до Львова.

Залежно від рівня спортивної події, до реалізації трансляції залучаються від семи до 12 фахівців інженерної команди. Наприклад, матчі УПЛ потребують до 10 камер, а Фінал Кубка України – до 20.

– Я завжди кажу, що ми – небайдужий технічний підрядник. Команда має багаторічний досвід і щиро бажає зробити кожну подію якнайкраще, тому щоразу шукає рішення, як спростити роботу творчій команді, підвищити якість, принести інновацію. Дослухаємось до побажань колег і віримо, що спільно можемо зробити ще краще, – резюмував Борис Пустовий.

Щороку Starlight Rental забезпечує понад 60 спортивних трансляцій і планує подальше розширення у сегментах футболу та боксу, що залишаються одними з найпопулярніших видів спорту в Україні.

Довідка. Starlight Rental володіє найширшим в Україні асортиментом техніки для теле/кіновиробництва, трансляцій та івентів, що дозволяє реалізовувати проєкти будь-якої складності і є однією з ключових компаній Starlight Production – найбільшого виробника контенту в Україні.

Від 2010 року надає послуги національним телеканалам і медіагрупам, продакшен-студіям, кіберспортивним асоціаціям тощо.

У портфоліо компанії – десятки масштабних телепроєктів (Нацвідбір на Євробачення, Зважені та щасливі, Холостяк виробництва Starlight Production тощо), концерти національних і світових виконавців, премії та інші події.

Sparta Promotion 17 – професійний боксерський турнір, організований промоутерською компанією Sparta Boxing Promotions, яка займається розвитком і популяризацією боксу в Україні.

У рамках турніру відбулася низка рейтингових боїв за участі українських і міжнародних спортсменів, що зробило його однією з ключових боксерських подій весни-2025.

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