Добре знайомий вболівальникам: Скрипник знову очолив Зорю

Луганська Зоря оголосила про повернення на посаду головного тренера Віктора Скрипника, який раніше кілька разів очолював команду.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Віктор Скрипник – новий тренер Зорі

— Новим тренером луганської Зорі стане добре знайомий луганським вболівальникам спеціаліст – Віктор Скрипник, – йдеться у повідомленні.

Про деталі контракту Скрипника з луганським клубом – не повідомляється.

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Скрипник раніше вже керував головною командою чорно білих у сезонах 2019/20, 2020/21 та 2021/22. Під його керівництвом Зоря двічі ставала бронзовим призером чемпіонату, а також грала в фіналі Кубка України.

Також за Скрипника Зоря набрала тоді найбільше кількість очок у груповому етапі єврокубків. Це сталося у сезоні-2021/22 у Лізі Конференцій, колі луганці заробили 7 залікових пунктів.

У минулому сезоні в українській Прем’єр-лізі Зоря фінішувала на сьомій сходинці, набравши 40 очок. З командою працював хорватський фахівець Младен Бартулович.

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