Росія офіційно не виступить у хокеї на Олімпіаді-2026: хто гратиме замість неї

Чоловіча та жіноча збірні Франції з хокею виступлять на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії замість Росії.

Це підтвердили на офіційному сайті Французької федерації хокею.

Олімпіада-2026: Франція замінить РФ у хокеї

Через повномасштабне вторгнення в Україну російські команди не допускаються до міжнародних змагань, проте Росія утримує очки у рейтингу IIHF за своїм посівом минулих років. Це дозволяє їй зберігати місце у першій вісімці.

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Така висока позиція дозволяла росіянам вийти на Олімпіаду-2026 за світовим рейтингом. Але у травні президент IIHF Люк Тардіф підтвердив, що відсторонення не скасують, тому Росія не виступить на хокейному турнірі у Мілані.

Росіян на обох турнірах на Олімпіаді-2026 замінять команди Франції, які відібрались на Олімпіаду-2026 як збірні, що посіли другі місця у відбіркових турнірах.

Список учасників Олімпійських ігор-2026 з хокею

Чоловіки

Група А: Канада, Швеція, Швейцарія, Італія;

Група В: Фінляндія, Німеччина, Чехія, Данія;

Група С: США, Словаччина, Латвія, Франція.

Жінки

Група А: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія;

Група В: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція.

На Олімпійських іграх чоловіча збірна Франції грала десять разів, востаннє у 2002 році. Водночас жіноча збірна Франції дебютує на Олімпіаді-2026.

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