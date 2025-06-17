Знаємо, наскільки це сильна команда: Ярмолюк про третій матч у групі на Євро-2025 U-21

Футболіст англійського Брентфорда та збірної України U-21 Єгор Ярмолюк прокоментував перемогу над однолітками з Фінляндії на молодіжному Євро-2025 та висловився про наступний матч на стадії групового етапу.

Його слова наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

Ярмолюк про гру з Нідерландами на Євро-2025

За словами футболіста, після перемоги над фінами команда перебуває у хорошому настрої, назвавши це дуже важливою перемогою для синьо-жовтих.

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Він додав, що гравці дивилися обидва матчі збірної Нідерландів, з якими вони зіграють у третьому турі групового етапу Євро-2025 U-21.

— Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плейоф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі. Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру, – сказав Єгор.

Матч Нідерланди U-21 – Україна U-21 у третьому турі групового етапу Євро-2025 відбудеться 18 червня на стадіоні Татран у словацькому Прешові.

Після двох турів синьо-жовті посідають другу сходинку, маючи в активі 3 очки. Лідером квартету є збірна Данії (6), Нідерланди та Фінляндія набрали по 1 балу.

Джерело : УАФ

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