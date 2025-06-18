Не хочу бути учасником мовних скандалів: Селезньов про конфлікт із блогером

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов прокоментував суперечку з блогером через мову під час матчу медіафутбольної ліги.

Своє звернення із поясненням футболіст опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Селезньов про мовний скандал

Спершу Селезньов сказав, що народився, виріс, отримав освіту та побудував кар’єру в українському Донбасі. А його метою була популяризація українського футболу в Україні та світі.

Зараз дивляться

— Зараз я вчу українську мову та намагаюся вільно нею розмовляти. За час війни я доклав усіх зусиль, щоб Україна була сильною, вільною та незалежною. Я не хочу бути учасником мовних скандалів та не дозволю використовувати своє прізвище у ситуаціях, котрі будуть суперечливими для України, – сказав він.

Ексфутболіст збірної додав, що вірить у те, що Донбас буде українським, а він зможе приїхати у Макіївку на могилу свого батька.

— Всі мої історії в Instagram та засобах масової інформації говорять про те, що я громадянин України, який підтримує своїх героїв, бійців та людей. І що б не казали люди, котрі не знають моє життя, мою історію і мою родину, я офіційно заявляю: я – громадянин України. Слава Україні! – додав Євген.

Що передувало

Під час матчу у медіафутбольній лізі між командами Odesa Football Media Team та FC Armat Селезньов став учасником словесного конфлікту через російську мову з юним блогером із нікнеймом RENEPRO

Останній дорікнув ексгравцю збірної України, що той спілкується на полі російською мовою. Селезньов не стримав емоцій і відповів підлітку.

Після цього FC Armat опублікував відео з роздягальні, показавши, що Селезньов спілкується з командою українською мовою.

Хлопець теж виклав звернення, у якому пояснив, що в повсякденному житті спілкується російською, але у публічному просторі свідомо переходить на українську. За його словами, він не мав на меті хайпувати на мовному питанні.

Але у клубі Odesa Football Media Team вчинок хлопця розцінили як вияв неповаги до команди та вирішили з ним попрощатися через те, що ситуація “вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки”.

Фото: ФК Армат

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