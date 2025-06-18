Нідерланди U-21 – Україна U-21: де дивитися матч Євро-2025

Збірна України U-21 проведе заключний матч групового етапу на Євро-2025 проти команди Нідерландів. Гра відбудеться 18 червня на стадіоні Татран у Прешові (Словаччина).

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Нідерланди U-21 – Україна U-21, де дивитися та хто покаже матч помаранчевих та синьо-жовтих на молодіжному Євро-2025, розповідають Факти ICTV.

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Нідерланди U-21 – Україна U-21: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Нідерланди U-21 – Україна U-21 в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Третя гра української молодіжної збірної на OTT-платформі доступна за такими передплатами: Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.

Матч Нідерланди U-21 – Україна U-21 також буде доступний безкоштовно на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

В іншому матчі третього туру групи D зіграють команди Данії та Фінляндії. До чвертьфіналу з квартету вийдуть дві найкращі збірні.

Після двох турів синьо-жовті посідають другу сходинку, маючи в активі 3 очки. Лідером квартету є збірна Данії (6), Нідерланди та Фінляндія набрали по 1 балу.

У першому матчі на молодіжному Євро-2025 U-21 збірна України поступилася Данії з рахунком 2:3. У другому матчі підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над Фінляндією – 2:0.

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