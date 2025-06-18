Україна U-21 програла Нідерландам і вилетіла з Євро-2025

Збірна України U-21 завершила виступи на молодіжному Євро-2025 після поразки від однолітків із Нідерландів у третьому турі групового етапу.

Матч Нідерланди U-21 – Україна U-21 відбувся на стадіоні Татран у словацькому Прешові та завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2.

Україна U-21 програла Нідерландам на Євро-2025

Рахунок у матчі відкрила молодіжна збірна Нідерландів на 34-й хвилині.

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Хавбек помаранчевих Рубен ван Боммел скористався помилкою Арсенія Батагова у штрафному майданчику, перехопив м’яча і віддав передачу на Лусіано Валенте, який пробив низом у центр воріт.

На 57-й хвилині молодіжка Нідерландів подвоїла перевагу. Кеннет Тейлор віддав передачу на хід Тому Ван Бергену, який увірвався до штрафного та елегантно перекинув голкіпера синьо-жовтих Руслана Нещерета.

Наприкінці матчу синьо-жовті залишилися у більшості після вилучення хавбека суперників Юрі Регер за гру прямою ногою проти Олександра Яцика. Однак у цей відрізок ігрового часу відзначитися нашій команді не вдалося.

Євро-2025 U-21. Нідерланди – Україна – 2:0

Голи: Валенте, 34 ван Берген, 57

Валенте, 34 ван Берген, 57 Вилучення: Регер, 81

Таким чином молодіжна збірна України завершила виступи на Євро-2025, фінішувавши на третій сходинці у групі D. До плейоф із квартету вийшли команди Данії та Нідерландів.

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