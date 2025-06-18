Усик емоційно відреагував на обстріл Києва 17 червня: Знову палає наша земля

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик відреагував на російський масований обстріл Києва у вівторок, 17 червня.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Усик відреагував на атаку РФ по Києву 17 червня

Спортсмен наголосив на жорстокій реальності, в якій опинилися українці через агресію Росії.

Зараз дивляться

— Сьогодні знову палає наша земля. Наше небо наповнене не пташиним співом, а сиренами. Загинули невинні. Розбиті родини. Діти залишилися без домівок. Ви кажете “мир” – але миру немає. Ви кажете “досить” – але вони продовжують бомбити, — написав боксер.

До допису Усик додав два фото з тренувального залу. На одному він пише вертикально на стіні назву Україна латиницею балончиком, а на іншому сидить на колінах перед нею.

View this post on Instagram A post shared by Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Удар по Києву 17 червня

У вівторок, 17 червня, Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по Києву. Внаслідок атаки у столиці загинули 24 людини.

Найбільше жертв у Солом’янському районі столиці, де через обстріл РФ обвалився цілий під’їзд. За останніми даними, там 19 загиблих.

Рятувальники продовжують розбирати завали та пошук людей у Солом’янському районі.

Фото: ДСНС, Олександр Усик

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.