Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації ЛЧ

У швейцарському Ньоні провели жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/26. З цієї стадії розпочинає виступи київське Динамо.

Підопічним Олександра Шовковського треба пройти три раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЧ. У разі невдачі на одному з етапів відбору вони потраплять до Ліги Європи.

В результаті жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо Київ дізналося свого суперника.

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З ким зіграє Динамо у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

На цій стадії перед жеребкуванням 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо потрапило до сіяних команд.

Суперником біло-синіх могла стати одна з цих команд:

переможець матчу Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта);

Пафос (Кіпр);

переможець матчу Левадія (Естонія) – РФШ Рига (Латвія);

переможець матчу Вікінгур (Ісландія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар).

В результаті жеребкування кваліфікації Q2 для Динамо у Лізі чемпіонів суперниками стане переможець протистояння між литовським Жальгірісом та мальтійською командою Хамрун Спартанс.

Перший матч Динамо зіграє на виїзді. Це відбудеться 22 або 23 липня. Матч-відповідь буде номінально домашнім для киян і запланований на 29 або 30 липня.

Переможці вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програли, опустяться у Q3 Ліги Європи.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном української Прем’єр-ліги, що забезпечило команді путівку до кваліфікації ЛЧ.

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